Брайан Орсер признался, что больше не готов работать с российскими фигуристами

Известный канадский тренер Брайан Орсер рассказал, как на фигурном катании отразится отстранение россиян от международных стартов.
«Ну результаты мы уже наблюдаем – на этом этапе (Гран-при среди юниоров в Риге. – Прим. «Чемпионата») у Канады две медали в парах, ха-ха. Будь тут русские фигуристы, весь пьедестал был бы их. А по поводу бана… Скажу так: что есть – то есть. Мы движемся вперёд, я вижу, что российские спортсмены тоже не останавливаются, у них будут соревнования параллельно с турнирами ISU, так что все работают.
Хорошо ли это для спорта или плохо? Наверное, тут важно понять, что события на Украине никого не радуют. А для спорта хорошо – это когда соревнуются чистые и честные спортсмены. Дело же не только в политике, на второй план как-то ушла вся допинговая тема, а тут точно пара гнилых яблок подпортила урожай. Это не первый случай проблем с допингом у россиян, так что, быть может, все эти санкции связаны не только с военными действиями.
Рассеется ли когда-то этот туман? Я не знаю. Всё, что я могу, – делать свою работу, тренировать и учить людей кататься. И получать от этого огромное удовольствие.
Стану ли я сейчас работать с кем-то из россиян? Непростой вопрос. Честно? Не знаю. Но, во-первых: не думаю, что кто-то выйдет на нас с таким предложением. А во-вторых… Знаете, мы прошли с Евгенией (Медведевой) прекрасный путь вместе, это было здорово. Но на этом я, наверное, и остановлюсь», — приводит слова Орсера Sports.ru.
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