Брайан Орсер ответил, сможет ли Илья Малинин стать новым Юдзуру Ханю

Известный канадский тренер Брайан Орсер ответил, может ли 17-летний американец Илья Малинин в будущем стать новым Юдзуру Ханю.

«Никакого нового Ханю появиться не может – он такой один. Но будут новые звёзды, и у них будет своя эра. Кто это будет – мальчик или девочка – я пока не знаю. По Юдзуру тоже не с самого начала было понятно, какого масштаба он гений. Потребовалась пара лет, чтобы выпустить из него на волю всю эту силу и мощь.

Илья, несомненно, будет звездой – без оглядок на кого-то, сам по себе. У него потрясающие прыжки, но на льду это, конечно, пока ещё мальчик. Но он вырастет и, будем надеяться, сохранит все козыри. Я, может, сначала даже отказывался видеть в нём такого сильного спортсмена, но тут никуда не деться, он заставил меня в себя поверить.

Качество его прыжков – это что-то. Такая осознанность в группировке, чувство баланса, такая чёткая ось прыжка – я вообще думаю, что то, с каким бесстрашием он входит в прыжок, – никуда не уйдёт. В нем это зашито. Это либо есть у спортсмена, либо нет, этому невозможно научить», — приводит слова Орсера Sports.ru.