Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Брайан Орсер ответил, сможет ли Илья Малинин стать новым Юдзуру Ханю

Брайан Орсер ответил, сможет ли Илья Малинин стать новым Юдзуру Ханю
Комментарии

Известный канадский тренер Брайан Орсер ответил, может ли 17-летний американец Илья Малинин в будущем стать новым Юдзуру Ханю.

«Никакого нового Ханю появиться не может – он такой один. Но будут новые звёзды, и у них будет своя эра. Кто это будет – мальчик или девочка – я пока не знаю. По Юдзуру тоже не с самого начала было понятно, какого масштаба он гений. Потребовалась пара лет, чтобы выпустить из него на волю всю эту силу и мощь.

Илья, несомненно, будет звездой – без оглядок на кого-то, сам по себе. У него потрясающие прыжки, но на льду это, конечно, пока ещё мальчик. Но он вырастет и, будем надеяться, сохранит все козыри. Я, может, сначала даже отказывался видеть в нём такого сильного спортсмена, но тут никуда не деться, он заставил меня в себя поверить.

Качество его прыжков – это что-то. Такая осознанность в группировке, чувство баланса, такая чёткая ось прыжка – я вообще думаю, что то, с каким бесстрашием он входит в прыжок, – никуда не уйдёт. В нем это зашито. Это либо есть у спортсмена, либо нет, этому невозможно научить», — приводит слова Орсера Sports.ru.

«Не знаю, что будет мной двигать дальше». Великий Ханю завершил карьеру. Будем плакать? «Не знаю, что будет мной двигать дальше». Великий Ханю завершил карьеру. Будем плакать?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022