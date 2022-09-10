14-летняя трансгендерная фигуристка заняла предпоследнее место на этапе Гран-при в Латвии

14-летняя трансгендерная фигуристка из Бразилии Мария Рейкдаль выступила на этапе серии Гран-при среди юниоров в Риге (Латвия).

Спортсменка набрала за две программы 79,45 балла и заняла предпоследнее, 33-е место.

До перехода приёмные родители называли мальчика Джоджо, однако он идентифицировал себя как девочка. Изначально она просто надевала женскую одежду, однако позднее начала калечить себя, что вызвало серьёзное беспокойство родителей. После перехода Джоджо выбрала имя Мария Хоакина.

В 2019 году Мария отобралась на чемпионат Южной Америки по фигурному катанию, заняв второе место на региональных соревнованиях, однако организаторы не допустили фигуристку до старта из-за неопределённости её половой принадлежности.