Анастасия Мишина: после Олимпиады хотелось только лежать и плевать в потолок

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, рассказала, сколько сил отняло выступление в Пекине.



Мишина и Галлямов также выступали в олимпийском командном турнире, который завершился победой сборной России.

«Честно скажу, после Олимпиады мне нужно было отдохнуть подольше, потому что сразу после Олимпийских игр ещё не было осознания, а что вообще хочешь делать дальше… После Олимпиады вообще ничего не хотелось, только лежать и, образно говоря, плевать в потолок. Слишком много сил было отдано.

Мне на самом деле нужно было перезагрузиться, чтобы понять, что хочу кататься, хочу достигать новых целей, чтобы появилась мотивация, желание работать дальше», — приводит слова Мишиной пресс-служба ФФККР.

«Особенно тяжело было заставить себя настроиться на заключительные соревнования сезона – Кубок Первого канала. Реально даже музыку для своих программ слушать было тяжело. В течение всего сезона мы постоянно, миллион раз накатывали программы под эти мелодии, и нужно было снова настраивать себя на чистый надёжный прокат, потому что соревнования были командные. И в Саранске мы уже машинально на максимуме всё исполняли, не думали ни о чём», — сказал Галлямов.