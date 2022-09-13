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Стал известен состав участников контрольных прокатов сборной России

Стал известен состав участников контрольных прокатов сборной России
Камила Валиева
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Стал известен состав участников контрольных прокатов сборной России, которые пройдут 24 и 25 сентября в Москве. Список опубликован на сайте Первого канала.

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Софья Самоделкина, Софья Акатьева.

Мужчины: Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Парное катание: Карина Акопова – Никита Рахманин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Танцы на льду: Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

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