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Авербух не подтвердил участие Алины Загитовой в новом сезоне «Ледникового периода»

Авербух не подтвердил участие Алины Загитовой в новом сезоне «Ледникового периода»
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух не подтвердил назначение российской фигуристки Алины Загитовой на роль ведущей в новом сезоне «Ледникового периода».

«Будет ли Загитова ведущей «Ледникового периода»? От кого эта информация? От источника? Когда будет заявление от службы Первого канала, тогда всё и будем обсуждать», — приводит слова Авербуха Sport24.

20-летняя фигуристка уже два года ведёт «Ледниковый период». В 2020 году Загитова дебютировала на телевидении. Имя соведущего пока неизвестно. В предыдущем сезоне программы Загитова работала с четырёхкратным чемпионом мира Алексеем Ягудиным.

Ранее сообщалось, что проект вышел на финальную стадию подготовки, первые съёмки запланированы на октябрь текущего года.

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