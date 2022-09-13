Отец 16-летней Майи Хромых рассказал о состоянии здоровья госпитализированной дочери

Владислав Хромых, отец 16-летней российской фигуристки Майи Хромых, рассказал о состоянии здоровья дочери. Ранее сообщалось, что Хромых, занимающаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, госпитализирована с травмой руки.

«Майя немного травмировала руку, но с ней всё в порядке — завтра должны выписать. Что касается её возвращения на лёд, тут затрудняюсь ответить. Полагаю, что пару недель она проведёт в гипсе. Контрольные прокаты она пропустит, а там посмотрим — как будет позволять здоровье. Главное сейчас — восстановиться», — приводит слова Хромых «Матч ТВ».

Майя Хромых занимает 19-е место в официальном рейтинге одиночниц от Международного союза конькобежцев (ISU). Возглавляет список олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова.

Новость по теме Источник: госпитализирована 16-летняя Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе

Злоумышленник пытается поджечь «Хрустальный»: