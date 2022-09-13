Источник: госпитализирована 16-летняя Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе

16-летняя российская фигуристка Майя Хромых, занимающаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, госпитализирована с травмой руки. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник.

Также сообщается, что инцидент случился на минувшей неделе. Во время занятий фигуристка лезвием конька сильно порезала сухожилия пальцев руки, после чего была госпитализирована. В настоящее время она пребывает на лечении.

Майя Хромых занимает 19-е место в официальном рейтинге одиночниц от Международного союза конькобежцев (ISU). Возглавляет список олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова, опережающая японку Каори Сакамото и бельгийку Луну Хендрикс.

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