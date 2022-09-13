Авербух: Туктамышевой в этом году ставили несколько версий программ

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух заявил, что фигуристы группы тренера Алексея Мишина, которым он ставил программы на сезон-2022/2023, выступят на контрольных прокатах сборной России в Москве в полном составе.

«Да, готовили программы Туктамышевой, Коляде, Мозалёву и Семененко. Действительно, делали достаточно много программ. Ждать от контрольных прокатов рекордов было бы глупо. Главное, увидеть наших ребят в строю, что они продолжают вести планомерную подготовку к тем стартам, которые обозначены федерацией в этом сезоне. Будет много внутренних соревнований, этапов Кубка России. Думаю, никакой форсированной подготовки нет. Всё таки этот сезон сложный для всех нас. Главное, мы увидим в строю ребят, они покажут свои программы, выслушают замечания тренеров.

Знаю, что в группе Алексея Николаевича Мишина все собираются ехать на прокаты и выступать. То есть группа Мишина будет в полном составе. Они готовы и уже демонстрировали программы и в Санкт-Петербурге, получили предварительные достаточно неплохие отзывы, особенно Лиза Туктамышева за свой произвольный прокат. Причём в этом году ей ставили несколько версий программ, одна из них будет продемонстрирована сейчас в Москве.

Кроме того, будет интересно на контрольных прокатах посмотреть за остальными нашими девчонками-одиночницами. Да, у многих были травмы, и поэтому не все участвуют. Но всё равно выступят те же Саша Трусова, Камила Валиева, юные спортсменки… Ну и за ребятами будет интересно последить. В танцах же с большим интересом посмотрим на Диану Дэвис и Глеба Смолкина», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 24–25 сентября.