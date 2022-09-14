Олимпийского чемпиона Фёдора Климова исключили из технического комитета ISU
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Олимпийский чемпион 2014 года в команде российский фигурист и тренер Фёдор Климов не вошёл в состав технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) по одиночному и парному катанию. Этот пост как представитель спортсменов Климов занимал с 2019 года. Теперь на место россиянина назначили олимпийского чемпиона 2022 года в парном катании китайца Хань Цуна, сообщает пресс-служба ISU.
Таким образом, после июньского конгресса ISU единственным россиянином, вошедшим в руководство организации, стал представляющий конькобежный спорт Александр Кибалко. Он стал членом совета ISU.
Климов выступал в спортивной паре вместе с Ксенией Столбовой. На Играх в Сочи, кроме золота командного турнира, фигуристы завоевали личное серебро.
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