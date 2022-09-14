«Возникли проблемы со вторым тренером». Зинина — об отчислении из академии Плющенко

Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала, как её отчислили из академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Как такового скандала, какой был в интернете, не было. К сожалению, так получилось, что наши пути разошлись. Возникли проблемы со вторым тренером, которые препятствовали работе с Евгением Викторовичем. После первенства России мы, наоборот, сплотились. Я там очень плохо выступила, и Евгений Викторович хотел меня вернуть в ту форму, в которой я была, допустим, на первенстве Москвы, на этапе Гран-при в Красноярске, то есть в пиковую форму, чтобы подвести меня к следующему сезону качественно. Но возникли некоторые обстоятельства и проблемы внутри тренерского штаба со вторым тренером, из-за чего мне пришлось покинуть академию.

Плющенко сказал, что я прыгала с травмой? Травмы как таковой не было. Я, получается, вышла после отдыха, а у меня такая особенность, что, когда я долго отдыхаю, а мы отдыхаем две недели, у меня начинают болеть коленки. Начались нагрузки, мышцы спали и коленки заболели. Сначала две, потом только одна — правая. Речь была как раз об этой травме. Но это такая травма, которая, как только набирается нужная мышечная масса, уходит. Не спорю, надо было лечиться, но вместе с тренировками. Совсем ограничивать меня от тренировок было нельзя, потому что коленка всё равно бы болела. Чем больше отдыха, тем больше она болит», — сказала Зинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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