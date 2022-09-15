«Прочитали более 200 млн человек!» Китайские фанаты Щербаковой о посте про её ЕГЭ

Участники китайского фан-клуба российской фигуристки Анны Щербаковой рассказали, что пост с результатами ЕГЭ спортсменки по русскому языку прочитало более 200 млн человек.

«В первую очередь, мы переводим видео с Аней на английский и китайский языки. Также мы собираем архив фото и различные работы болельщиков: фан-арты, фан-видео и крафт. Мы стараемся как можно быстрее давать новости об Ане, наша команда делает всё возможное, чтобы её поддерживать.



Прямо сейчас у Ани есть аккаунты в трёх китайских соцсетях — Weibo, Bilibili и Douyin (китайский TikTok – Прим. «Чемпионата»). На Weibo у неё 1,427 млн подписчиков, на Bilibili — 1,01 млн, на Douyin — 2,667 млн. Мы не преувеличиваем её популярность — она действительно очень широкая. Приведу пример: когда Аня поделилась своими результатами ЕГЭ по русскому языку, этот пост попал в тренды Weibo — там пост прочитало более 200 млн человек! На Doyuin видео на эту тему посмотрело 60 млн человек, на Bilibili ролик был в тренде на втором месте», — сказали представители китайского фан-клуба Анны Щербаковой беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



Полное интервью с представителями объединения читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Анна Щербакова поделилась видео с тренировки