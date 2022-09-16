Совет Международного союза конькобежцев (ISU) сообщил об отмене этапа юниорской серии Гран-при в Ереване (Армения).

«Совет ISU с обеспокоенностью следит за последними событиями на армяно-азербайджанской границе и протестами в Ереване. Некоторые из участников уже решили пропустить этап.

Учитывая неопределённость с безопасностью, которая является главным приоритетом, а также то, что это мероприятие с участием несовершеннолетних, Совет ISU пришёл к выводу, что этап не может быть проведён, как планировалось.

Совет рассматривает возможность переноса этапа на более поздний срок или перераспределения заявок на оставшиеся этапы Гран-при среди юниоров», — сообщает пресс-служба ISU.

Этап юниорского Гран-при в Ереване должен был пройти с 22 по 24 сентября.