Переход фигуриста Свириденко в сборную Чехии сорвался. Он продолжит выступать за Россию

Российский фигурист Леонид Свириденко рассказал о сорвавшемся переходе в сборную Чехии.
«В прошлом году я не выступал, потому что была вероятность того, что я перейду выступать за Чехию. Плюс у меня была травма голеностопа, которая меня беспокоила, и какое-то время я не мог тренироваться в полную силу. В прошлом году я поддерживал форму, работал над собой. Было принято решение продолжить выступать за Россию, и сейчас я готовлюсь к сезону с моим тренером Сергеем Розановым.
История со сменой гражданства ни к чему не привела? Нет. Я бы не хотел подробно комментировать эту тему. Просто, скажем так, возникли некоторые сложности, и было принято решение остаться здесь», — сказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Леонидом Свириденко читайте на «Чемпионате»:
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