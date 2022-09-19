«Банда». Наталья Забияко показала свежее фото с Дарьей Касаткиной

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она выложила фотографию с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.
«Банда», — подписала снимок Забияко. Касаткина оставила в комментариях несколько эмодзи с изображением влюблённого кота.
Фото: из личного архива натальи забияко
Ранее сообщалось, что 27-летняя Наталья Забияко намерена выступать под флагом Канады в паре с Закари Дэйлманом. 19 июля стало известно, что Канадская федерация фигурного катания отозвала запрос на переход российской фигуристки.
Также Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).
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