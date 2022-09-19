Гендиректор ФФККР опроверг информацию о вторых контрольных прокатах у юниоров

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о повторном проведении контрольных прокатов для юниоров.

«Мы уже говорили, что контрольные прокаты — это одно мероприятие. У нас уже были контрольные прокаты для юниоров, сейчас будут для взрослых. После юниорских прокатов были выявлены ошибки, новые наставления появились, элементы, поэтому мы изыскали возможность провести ещё один сбор для юниорской команды, который будет проведён в конце сентября, для того чтобы они показали, что они исправили, как восприняли те замечания, которые были даны. Никаких вторых контрольных прокатов не существует», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.