В ФФККР отреагировали на решение Синициной и Кацалапова пропустить контрольные прокаты

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал информацию, что олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в день контрольных прокатов сборной России.



«Разве я должен комментировать чьи-то решения? Они члены сборной? Ну и что, что они члены сборной? У спортсменов есть личный тренер. Их тренер – Жулин. Пусть тренер со спортсменами и определяет свою программу подготовки», — приводит слова Александра Горшкова «Спорт день за днём».

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут 24 и 25 сентября в Москве.

Новость по теме Синицина и Кацалапов выступят в шоу Навки в день, когда начинаются контрольные прокаты

Видео: Самоделкина исполнила каскад тройной лутц — тройной риттбергер