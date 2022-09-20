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В ФФККР отреагировали на решение Синициной и Кацалапова пропустить контрольные прокаты

В ФФККР отреагировали на решение Синициной и Кацалапова пропустить контрольные прокаты
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал информацию, что олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в день контрольных прокатов сборной России.

«Разве я должен комментировать чьи-то решения? Они члены сборной? Ну и что, что они члены сборной? У спортсменов есть личный тренер. Их тренер – Жулин. Пусть тренер со спортсменами и определяет свою программу подготовки», — приводит слова Александра Горшкова «Спорт день за днём».

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут 24 и 25 сентября в Москве.

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