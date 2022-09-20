Железняков — о конфликте с Плющенко: дети не должны страдать из-за наших заморочек

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, подтвердил слова фигуристки Анастасии Зининой о его конфликте с Евгением Плющенко.

Ранее Зинина в интервью «Чемпионату» сообщила, что Плющенко запрещал ей заниматься танцами с Железняковым из-за конфликта. Летом Зинина перешла из академии «Ангелы Плющенко» в клуб «Армия фигурного катания» к Алексею Василевскому.

«Я читал это интервью и думаю, это правда. Когда Настя перешла к Евгению Плющенко тренироваться, я спросил у её мамы, почему вы не приходите ко мне на занятия. Она честно ответила, что нам запретили у вас заниматься. Зинина очень талантливая девушка, всегда рад видеть её на своих занятиях. У нас действительно был конфликт c Плющенко, понятное дело, что я не удивлён, почему он ей запретил заниматься.

Но я считаю, что на профессиональную деятельность наших детей не должны влиять разборки взрослых. Они не должны страдать из-за наших каких-то амбиций, разборок, всё это неправильно. Если бы у меня был конфликт с каким-то человеком и мой ученик захотел пойти заниматься к нему, я бы никогда не стал запрещать. Ради бога, если тебе нравится с этим человеком и это даёт результат, то иди работай. Дети не должны страдать из-за наших заморочек», — приводит слова Железнякова Metaratings.