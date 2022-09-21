Жулин: кого теперь волнует проба Валиевой? Боюсь, такого таланта больше никогда не будет

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию американского журналиста Дэвида Лиса о том, что проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной.

«Кого теперь волнует проба Валиевой? Ну, положительная, значит положительная. Если бы она была интересна миру фигурного катания, то дали бы условный срок. Мизерная часть вещества, которое непонятно как попало… Потеряли девчонку. Такого таланта давно не было… Боюсь, больше никогда и не будет», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

О положительном результате допинг-теста Валиевой, сданном в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля 2022 года, когда должно было состояться награждение сборной России золотыми медалями за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось неделю назад. Однако слушания дела Валиевой пока не состоялись.