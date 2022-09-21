Американцы написали о положительной пробе «Б» Валиевой. Следим за ситуацией. LIVE!

Приветствуем! РУСАДА завершило расследование допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой, о положительной допинг-пробе которой стало известно после командного турнира Олимпийских игр 2022 года.
Фигуристку допустили до личных соревнований, где она заняла четвёртое место, и временно оставили сборной Олимпийского комитета России командное золото. Но расследование продолжилось, и скоро мы узнаем итоговое решение.
А вот и реакция Татьяны Тарасовой подоспела!
Камила Валиева и Татьяна Тарасова
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Откуда американцы знают о допинг пробке Валиевой? И что американские СМИ знают? Кто им дал информацию? Очередная сплетня! Надоели! Никаких сил от них нет! Хотят без соревнований выиграть!» — сказала Татьяна Анатольевна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев не верит в тревожные новости.
«Всё это глупость, неправда и дешёвая ложь. Злобные американцы снова нападают на нашу гениальную, великую и несравненную фигуристку. Позор для нации, которая считает себя сильной. Самое главное, чтобы наши фигуристы не обращали на это внимания», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Кто-то удивлён?» — отреагировала в своём твиттере олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель.
Американцы заявили о положительной пробе «Б»
Разумеется, это был неугомонный Дэвид Лис и его портал The Skating Lesson.
«Вчера я узнал, что образец «Б» положительный», — написал журналист, а позже уточнил, что получил информацию от источника в «Самбо-70».
РУСАДА не подтвердило информацию об убедительных доказательствах против спортсменки, однако наш ресёрч показал, что иногда инсайды Митькова сбываются, в том числе фигурные.
Начнём в хронологическом порядке. Спортивный агент Андрей Митьков сообщил, что РУСАДА нашло достаточно доказательств вины фигуристки.
По данным источников, РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (кто-то говорит даже об «отягчающих обстоятельствах», которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации).
Поэтому, какое бы решение ни приняли в итоге члены ДАК РУСАДА, они окажутся крайними. Вынесут наказание (дисквал с последующим лишением золота командного турнира) – подвергнутся жесточайшей обструкции. Оправдают – по обращению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного союза конькобежцев (ISU) – дело перейдёт в юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS), где наверняка будет пересмотрено», — сообщается в телеграм-канале агента.
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