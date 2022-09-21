Американцы написали о положительной пробе «Б» Валиевой. Следим за ситуацией. LIVE!

Начнём в хронологическом порядке. Спортивный агент Андрей Митьков сообщил, что РУСАДА нашло достаточно доказательств вины фигуристки.

По данным источников, РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (кто-то говорит даже об «отягчающих обстоятельствах», которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации).



Поэтому, какое бы решение ни приняли в итоге члены ДАК РУСАДА, они окажутся крайними. Вынесут наказание (дисквал с последующим лишением золота командного турнира) – подвергнутся жесточайшей обструкции. Оправдают – по обращению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного союза конькобежцев (ISU) – дело перейдёт в юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS), где наверняка будет пересмотрено», — сообщается в телеграм-канале агента.