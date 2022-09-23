Китайские фанаты Валиевой: посылка в июле весила около 50 кг, в августе отправили 309 кг

Представительница китайского фан-клуба олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой рассказала о посылках с подарками для российской спортсменки.
«В первую очередь нам хотелось бы сказать, что содержание и форма подарков – не самоцель для нас. Мне кажется, все наши подарки несли в себе смысл, и они понравились Камиле, ведь она очень ценит любовь и внимание фанатов. Мы уже отправили множество презентов и в будущем приготовим ещё больше.
Мы готовим подарки с совершенно разным настроем. Иногда – будто старшая сестра, которая хочет порадовать младшую модной одеждой и аксессуарами, последними гаджетами и игрушками. В то же время Камила – такая спортсменка, которая вдохновляет множество людей, создающих искусство: они рисуют картины, например. Несмотря на то что мы сейчас не можем приехать в Россию, мы придумали и разработали огромное количество вариантов поддержки от фанатов из Китая. Они появятся на тех катках, где Камила будет соревноваться в новом сезоне.
Для грядущего сезона мы отправили множество подарков: посылка в июле весила около 50 кг. В августе мы приготовили ещё одну партию: посылку в 309 кг отправили международной доставкой из Пекина в Москву. Будем готовить дальше и анонсировать это на своей странице, надеемся, всем понравится!» — сказала представительница фан-клуба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина:
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