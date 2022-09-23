Волосожар — о дочери: непонятно, будет ли она фигуристкой, я не хочу на этом настаивать

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о воспитанниках в собственном центре фигурного катания и о своей дочери, занимающейся на льду. Анжелика встала на коньки в один год и восемь месяцев, сейчас девочке пять лет, и она уже выигрывала турниры.

«Мы берем детишек с трёх с половиной – четырёх лет. В этом возрасте ребёнок уже начинает понимать, что он делает, нравится ему или нет. Считается, что это самый перспективный возраст для начала занятий. Но, конечно, фигурное катание – не самый дешёвый вид спорта.



Дочь – это отдельный вариант. Она сама попросилась, увидела маму на коньках в проекте и заявила: «Я тоже хочу». На самом деле ещё непонятно, будет ли она фигуристкой, я не хочу на этом настаивать, и Максим тоже. Мы договорились так: если ей будет нравиться, она будет проявлять желание, тогда и мы, соответственно, его поддержим», – приводит слова Татьяны Волосожар «Советский спорт».

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