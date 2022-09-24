Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, что ценят друг в друге.
Фигуристы приостановили карьеру на полгода, назвав в качестве одной из причин подготовку к свадьбе.
«Очень много времени мы проводили вместе, и на тренировках, и вне льда. Так что Никиту я знаю очень хорошо. Мне очень нравится, что он — сильная личность. Никита приходил мне на помощь в разных ситуациях, стоило только попросить. Он всегда очень бережно ко мне относился. Я могу полностью ему довериться, твёрдо знаю, что рядом с ним я в безопасности. Пожалуй, это для меня очень важно. Никита добрый, душевный. Когда мы стали тесно общаться, я оценила в нём эти качества, и это нас очень сблизило», — сказала Синицина в интервью журналу «Караван историй».
«Виктория — та девушка, о встрече с которой я мечтал. Она нежная, мудрая, хрупкая и в то же время очень сильная, целеустремлённая, может и меня поставить на место, когда возникает необходимость. У нас с ней общие интересы, нам вдвоём и весело, и приятно», — добавил Кацалапов.
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