Самодурова впервые показала фото с возлюбленным. Им оказался футболист молодёжки «Зенита»

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании, бывшая российская фигуристка Софья Самодурова, ныне работающая тренером в команде своего наставника Алексея Мишина, впервые опубликовала в социальных сетях совместное фото со своим возлюбленным.
Им оказался нападающий молодёжной команды «Зенита» Игорь Козлов. Футболист младше 20-летней Самодуровой на два года.
Фото: из личного архива Софьи Самодуровой
В текущем сезоне Козлов провёл за «Зенит» 10 матчей в молодёжном первенстве и забил четыре гола.
Самодурова объявила о решении завершить карьеру в конце апреля 2022 года. «Сложно ли было принимать такое решение? Вообще спокойно. Думала, что будет какая-то апатия. Но… Вообще изи», — призналась Самодурова.
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