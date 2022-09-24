Багин: первый наш с Тютюниной совместный прокат на публике. Хотелось получше

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировали свой ритм-танец на контрольных прокатах сборной России в Москве. Для пары этот прокат стал дебютным.

«Очень классно стали проводить прокаты, почти чемпионат России, поэтому очень интересное мероприятие, ощущается соревновательная атмосфера, при этом праздничная. Как проехали? Конечно, хотелось получше, не всё получилось, но надо работать. Это вообще первый наш совместный прокат на публике, перед судьями. Есть ещё завтра, будем стараться. А так неплохо, всего пять месяцев катаемся», — передаёт слова Багина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Мы максимально старались скататься, бывают шероховатости, но чувство партнёра появляется», — добавила Тютюнина.