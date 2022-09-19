Контрольные прокаты — уже в субботу! Без Щербаковой, но с Валиевой и Туктамышевой. Онлайн

Кто выступит?

На контрольных прокатах точно не будет олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, чемпионки Европы Алёны Косторной и Майи Хромых из группы Этери Тутберидзе. Под вопросом — Евгений Семененко, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Окончательный состав участников станет известен в среду, 21 сентября.