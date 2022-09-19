Контрольные прокаты — уже в субботу! Без Щербаковой, но с Валиевой и Туктамышевой. Онлайн
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Фигуристы сборной России представят новые программы на сезон-2022/2023.
Привет! Большой фигурный сезон стартует контрольными прокатами на льду московского «Мегаспорта». Фигуристы презентуют короткие программы в субботу 24 сентября, произвольные — 25-го.
Следи за текстовой трансляцией вместе с авторами «Чемпионата».
Live Валерия Кукалева
Кто выступит?
На контрольных прокатах точно не будет олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, чемпионки Европы Алёны Косторной и Майи Хромых из группы Этери Тутберидзе. Под вопросом — Евгений Семененко, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Окончательный состав участников станет известен в среду, 21 сентября.
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