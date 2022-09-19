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Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, Щербакова, Трусова, Туктамышева — онлайн-трансляция 24-25 сентября

Контрольные прокаты — уже в субботу! Без Щербаковой, но с Валиевой и Туктамышевой. Онлайн
Валерия Кукалева Яна Левхина
,
Камила Валиева
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Фигуристы сборной России представят новые программы на сезон-2022/2023.

Привет! Большой фигурный сезон стартует контрольными прокатами на льду московского «Мегаспорта». Фигуристы презентуют короткие программы в субботу 24 сентября, произвольные — 25-го.

Следи за текстовой трансляцией вместе с авторами «Чемпионата».

Кто выступит?
Live Валерия Кукалева

Кто выступит?

На контрольных прокатах точно не будет олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, чемпионки Европы Алёны Косторной и Майи Хромых из группы Этери Тутберидзе. Под вопросом — Евгений Семененко, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Окончательный состав участников станет известен в среду, 21 сентября.

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