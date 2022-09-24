«Очень эффектно». Худайбердиева и Базин рассказали о необычной поддержке в ритм-танце
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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, рассказали о необычной поддержке, которую продемонстрировали в новом ритм-танце на контрольных прокатах сборной России в Москве. Худайбердиева и Базин выступили под композицию California Dreamin' by Jose Feliciano.
Худайбердиева. Это не фирменная наша карточка, конечно, но…
Базин. Переделали немного нашу поддержку прошлого года, добавили заход и выход из неё, и вот положение «шпагат». Нам кажется, очень эффектно и подходит под музыку.
Худайбердиева. Плюс поменялись правила на этот сезон, надо было сделать поддержку в одном положении, без смены позы, так что всё сошлось.
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