«Очень эффектно». Худайбердиева и Базин рассказали о необычной поддержке в ритм-танце

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, рассказали о необычной поддержке, которую продемонстрировали в новом ритм-танце на контрольных прокатах сборной России в Москве. Худайбердиева и Базин выступили под композицию California Dreamin' by Jose Feliciano.

Худайбердиева. Это не фирменная наша карточка, конечно, но…

Базин. Переделали немного нашу поддержку прошлого года, добавили заход и выход из неё, и вот положение «шпагат». Нам кажется, очень эффектно и подходит под музыку.

Худайбердиева. Плюс поменялись правила на этот сезон, надо было сделать поддержку в одном положении, без смены позы, так что всё сошлось.