Елизавета Худайбердиева рассказала об идее платья-трансформера

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, рассказала о платье-трансформере, в котором выступала в ритм-танце.

В начале программы партнёрша катается в леопардовом платье, которое неожиданно превращается в бежевое.

«Изначально мы просто хотели добавить леопардовое платье. То есть я хотела, я предложила, а мужчины меня поддержали. А потом я подумала… У нас были перестановки с музыкой, была другая музыка, и мне почему-то захотелось поменять образ. И почему бы не сделать платье-трансформер? С Евгенией Косыгиной, со специалистом по костюмам, мы попытались что-то сделать. Это было очень сложно, чтобы всё сидело как надо. Костюм только приехал, будем дорабатывать ещё», — передаёт слова Худайбердиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.