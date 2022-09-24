Видео: короткая программа Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России на арене «Мегаспорт».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с короткой программой Трусовой:
На Олимпиаде в Пекине (Китай) Александра Трусова заняла второе место, уступив соотечественнице Анне Щербаковой и опередив японскую фигуристку Каори Сакамото, которые завоевали золото и бронзу соответственно. Трусова также является бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы.
В июне 2022 года Александра Трусова выступила в юниорском турнире в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Она совершила четыре попытки и показала результат 4,19 м (победительница соревнований Светлана Антошина (Брянск) прыгнула на 6,09 м). Это позволило Трусовой выполнить норму второго юношеского разряда.
- 24 сентября 2022
-
21:49
-
21:41
-
21:26
-
21:16
-
21:07
-
21:04
-
20:54
-
20:47
-
20:40
-
20:33
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:13
-
20:05
-
20:00
-
19:53
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:45
-
18:39
-
18:28
-
18:15
-
18:03
-
17:55
-
17:44
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
17:00
-
16:49