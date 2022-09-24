Видео: короткая программа Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России на арене «Мегаспорт».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с короткой программой Трусовой:

На Олимпиаде в Пекине (Китай) Александра Трусова заняла второе место, уступив соотечественнице Анне Щербаковой и опередив японскую фигуристку Каори Сакамото, которые завоевали золото и бронзу соответственно. Трусова также является бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы.

В июне 2022 года Александра Трусова выступила в юниорском турнире в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Она совершила четыре попытки и показала результат 4,19 м (победительница соревнований Светлана Антошина (Брянск) прыгнула на 6,09 м). Это позволило Трусовой выполнить норму второго юношеского разряда.