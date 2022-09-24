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Лайшев: Валиева стала кататься более уверенно и грациозно

Лайшев: Валиева стала кататься более уверенно и грациозно
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев подвёл итоги первого дня контрольных прокатов фигуристов сборной России в «Мегаспорте».

«Сегодня всё очень красиво и ровно откатали, оставили приятные впечатления, всё было на высочайшем уровне. Мне очень понравился прокат Камилы Валиевой. Она выросла, окрепла и стала кататься более уверенно и грациозно, как мне кажется. Переходный возраст вообще опасный, он может по-разному повлиять на каждого, но все молодцы.

Трусова и Туктамышева очень понравились, очень, было красиво. Жалко, что Щербаковой не было из-за травмы.

Среди мужчин было всё ровно, я не заметил провальных прокатов. Сегодня очень насыщенный день. Не было никаких сомнений, что советская и российская школа фигурного катания как была, так и остаётся великой», – приводит слова Лайшева Metaratings.

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