Камила Валиева: после олимпийского сезона я готова ко всему

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала исполнение новой произвольной программы на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Москве.

Программа поставлена под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. Она посвящена скандальным событиям с участием Камилы на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Для меня главное сейчас не выполнение элементов. После олимпийского сезона я готова ко всему.

Цель была показать программу, не упасть с прыжков. Я подготовилась к сезону как смогла. В целом я довольна прокатом», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объявили, что закончили расследование по делу. 21 сентября появилась информация, что РУСАДА нашло доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой, однако в агентстве это не подтвердили.