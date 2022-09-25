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Акатьева — о произвольной программе: с тулупа, к сожалению, упала — буду больше работать

Акатьева — о произвольной программе: с тулупа, к сожалению, упала — буду больше работать
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Российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала выступление с произвольной программой на контрольных прокатах фигуристов сборной России.

«Я почему-то начала очень сильно волноваться, и немножечко это сбило. Потом я постаралась успокоиться и настроиться, я прыгала на тренировке эти прыжки. Аксель тройной получился, с тулупа, к сожалению, упала — буду больше над ним работать. А так выступать здесь одно удовольствие, я чувствовала поддержку зрителей, слышала аплодисменты, мне очень приятно.

В первой половине программы я олицетворяю растение, деревья. Во второй части — животное, там меняются музыка, движения, характеристика движений. В третьей части я птица: очень интересная музыка, лёгкая. Образ очень мне нравится, ничего похожего раньше не было. Очень интересно катать эту программу», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Видео: Короткая программа Камилы Валиевой

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