Татьяна Тарасова — о Валиевой: все нервы ей истрепали. Такие наговоры на девочку

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, комментирующие контрольные прокаты сборной России на Первом канале, эмоционально отреагировали на произвольную программу Камилы Валиевой.
«Очень здорово. Даже по разминке я не думала, что она будет так кататься. Потому что она подсрывала, что-то у неё не получалось. А тут было всё один к одному», — сказала Тарасова.
«Посмотрите, у Камилы даже слёзы появились», — сказал Ягудин.
«Умница девочка», — добавила Тарасова.
«Очень сложный оказался олимпийский сезон для Камилы. И в эмоциональном плане, и в плане физики», — сказал Ягудин.
«Все нервы ей истрепали! И нам истрепали. Ну как же! Ни с того ни с сего такие наговоры на девочку», — сказала Тарасова.
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