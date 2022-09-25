Татьяна Тарасова — о Валиевой: все нервы ей истрепали. Такие наговоры на девочку

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, комментирующие контрольные прокаты сборной России на Первом канале, эмоционально отреагировали на произвольную программу Камилы Валиевой.

«Очень здорово. Даже по разминке я не думала, что она будет так кататься. Потому что она подсрывала, что-то у неё не получалось. А тут было всё один к одному», — сказала Тарасова.

«Посмотрите, у Камилы даже слёзы появились», — сказал Ягудин.

«Умница девочка», — добавила Тарасова.

«Очень сложный оказался олимпийский сезон для Камилы. И в эмоциональном плане, и в плане физики», — сказал Ягудин.



«Все нервы ей истрепали! И нам истрепали. Ну как же! Ни с того ни с сего такие наговоры на девочку», — сказала Тарасова.