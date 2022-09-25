Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова — о Валиевой: все нервы ей истрепали. Такие наговоры на девочку

Татьяна Тарасова — о Валиевой: все нервы ей истрепали. Такие наговоры на девочку
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, комментирующие контрольные прокаты сборной России на Первом канале, эмоционально отреагировали на произвольную программу Камилы Валиевой.

«Очень здорово. Даже по разминке я не думала, что она будет так кататься. Потому что она подсрывала, что-то у неё не получалось. А тут было всё один к одному», — сказала Тарасова.

«Посмотрите, у Камилы даже слёзы появились», — сказал Ягудин.

«Умница девочка», — добавила Тарасова.

«Очень сложный оказался олимпийский сезон для Камилы. И в эмоциональном плане, и в плане физики», — сказал Ягудин.

«Все нервы ей истрепали! И нам истрепали. Ну как же! Ни с того ни с сего такие наговоры на девочку», — сказала Тарасова.

Новость по теме
Новая произвольная программа Камилы Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022