Новая произвольная программа Камилы Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Камила Валиева представила новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Москве. Она посвящена скандальным событиям с её участием на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Программа поставлена под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей.

В конце выступления Валиева накрывает голову капюшоном. Так она закрывалась от журналистов на Олимпиаде.

Напомним, Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объявили, что закончили расследование по делу. 21 сентября появилась информация, что РУСАДА нашло доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой, однако в агентстве это не подтвердили.