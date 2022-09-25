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Бестемьянова — о произвольной Валиевой: очень трогательная история! Слёзы наворачиваются

Бестемьянова — о произвольной Валиевой: очень трогательная история! Слёзы наворачиваются
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на контрольных прокатах спортсменов сборной России на арене «Мегаспорт».

«Чьё выступление понравилось больше всего? Наверное, Валиевой. Очень трогательная история! Слёзы наворачиваются. Достойно и очень красиво.

Очень хороша была Туктамышева, но были ошибки. Очень нравится Самоделкина в этом сезоне. Акатьева очень хороша была, Петросян была прекрасна. Все были молодцы. Большое удовольствие было смотреть всех девочек без исключения», – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Отметим, новая произвольная программа Камилы Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022.

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