Бестемьянова — о произвольной Валиевой: очень трогательная история! Слёзы наворачиваются

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на контрольных прокатах спортсменов сборной России на арене «Мегаспорт».

«Чьё выступление понравилось больше всего? Наверное, Валиевой. Очень трогательная история! Слёзы наворачиваются. Достойно и очень красиво.



Очень хороша была Туктамышева, но были ошибки. Очень нравится Самоделкина в этом сезоне. Акатьева очень хороша была, Петросян была прекрасна. Все были молодцы. Большое удовольствие было смотреть всех девочек без исключения», – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Отметим, новая произвольная программа Камилы Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022.