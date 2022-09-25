Лайшев — о Валиевой: шквал эмоций от того, что хотели высказать произвольной программой

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Была радость за Камилу. Она не только не сломалась, но и находится в великолепной и прекрасной форме. У неё был переходный период — мы все это видим. Всё равно она выглядит уверенно. Профессионал высочайшего класса. Всем понравилась программа.



Был шквал эмоций и аплодисментов относительно того, что хотел высказать тренерский коллектив Этери Георгиевны Тутберидзе этой программой, и то, что хотело высказать фигурное катание нашей страны во главе с Александром Георгиевичем Горшковым. Это ответы олимпийской сборной России.



Мы не падаем духом. Это подкрепляет уверенность огромной аудитории спорта и фигурного катания не только в нашей стране, но и во всём мире», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.