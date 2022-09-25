Лайшев назвал тактикой решение Александры Трусовой сняться с произвольной программы

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение российской фигуристки Александры Трусовой сняться с произвольной программы контрольных прокатов, которые проходят в Москве. Ранее Трусова представила свою новую короткую программу, которая поставлена под композицию Энни Леннокс I Put A Spell On You. Александра призналась, что каталась с травмой спины.
«Не удивило решение Трусовой. Это тактика, спорт — всегда так было, есть и остаётся во всех видах спорта. В сборной приличная скамейка запасных. Идёт конкуренция, и это чисто тактическое. Вчера она выступала — была великолепная короткая программа.
Саша в своей атлетической манере, форме, не похожей на других девочек. Это индивидуальный спортсмен и талантливая фигуристка», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 25 сентября 2022
-
19:01
-
18:52
-
18:37
-
18:09
-
18:02
-
18:01
-
17:52
-
17:47
-
17:39
-
17:36
-
17:34
-
17:31
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
17:13
-
17:01
-
16:57
-
16:50
-
16:44
-
16:23
-
16:00
-
15:41
-
15:37
-
15:25
-
15:19
-
14:04
-
13:16
-
11:56
-
00:13
- 24 сентября 2022
-
23:59
-
22:26
-
21:49
-
21:41
-
21:26