Лайшев назвал тактикой решение Александры Трусовой сняться с произвольной программы

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение российской фигуристки Александры Трусовой сняться с произвольной программы контрольных прокатов, которые проходят в Москве. Ранее Трусова представила свою новую короткую программу, которая поставлена под композицию Энни Леннокс I Put A Spell On You. Александра призналась, что каталась с травмой спины.

«Не удивило решение Трусовой. Это тактика, спорт — всегда так было, есть и остаётся во всех видах спорта. В сборной приличная скамейка запасных. Идёт конкуренция, и это чисто тактическое. Вчера она выступала — была великолепная короткая программа.



Саша в своей атлетической манере, форме, не похожей на других девочек. Это индивидуальный спортсмен и талантливая фигуристка», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.