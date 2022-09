Туктамышева откатала под Игоря Крутого, у Валиевой — «Шоу Трумана»

Стали известны все музыкальные композиции, под которые поставлены произвольные программы девушек в сезоне-2022/2023. Именно эти композиции сопровождали выступления на контрольных прокатах фигуристов сборной России на арене «Мегаспорт».

Камила Валиева – Truman Sleeps (OST «Шоу Трумана»), Low Mist Var. 1 (Ludovico Einaudi, Federico Mecozzi & Redi Hasa), Obscura (Power-Haus & Christian Reindl)



Софья Акатьева – Strike Strikes (Cooperblack), Arrival of the Birds (The Cinematic Orchestra&The London Metropolitan Orchestra)



Софья Муравьёва – «Ромео и Джульетта» (John Zefferelli, Sarah Àlainn)



Аделия Петросян – The Locked Room (Jun Miyake), Mechanisms (Кирилл Рихтер)



Софья Самоделкина – Ave Maria (2WEI & Ali Christenhusz, Audiomachine, Димаш Кудайберген & Игорь Крутой)



Елизавета Туктамышева – «Одиночество» (Игорь Крутой)