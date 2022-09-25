Радионова: мурашки от программы Валиевой. Показала всем, как переживает боль внутри себя

Российская фигуристка Елена Радионова поделилась эмоциями от выступлений на контрольных прокатах, которые проходят в Москве.



«Мне программа Камилы очень понравилась — это про неё и её жизнь. На льду показала неподдельные эмоции. Продемонстрировала всем, как переживает боль внутри себя. Думаю, у всего зала пошли мурашки, потому что зрителя не обманешь — это неподдельные эмоции. Программа получилась очень интересная и красивая, а Камила, как и всегда, была шикарна. Мурашки от программы Валиевой. Действительно, это было очень чувственно.



Сегодня мне ещё понравилась Аделия Петросян. Очень юная, лёгкая, задорная и свежая девчонка. Петросян — очень хорошая, остались отличные впечатления от её выступления», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.