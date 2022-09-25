Российский фигурист Михаил Коляда раскрыл подробности подготовки произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

«Как выбирали музыку? Моя идея. Совершенно случайно, как обычно, долго искали, потом в какой-то момент нашлась. Как учился изображать сумасшедшего? Много часов в зале перед зеркалом. Всё. Секрета никакого нет», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Вчера Михаил представил своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте». Он оставил прошлогоднюю короткую программу «Щелкунчик», но сменил костюм – с красного на белый. Также Коляда заявил, что катается не на результат, а для удовольствия, чтобы «кайфануть».