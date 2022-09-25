Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева закрылась капюшоном, Мозалёв выступал с «оком». Фото прокатов сборной

Валиева закрылась капюшоном, Мозалёв выступал с «оком». Фото прокатов сборной
Валиева накрывает голову капюшоном
Комментарии

25 сентября в Москве на льду арены «Мегаспорт» национальная команда России по фигурному катанию выступила с контрольными прокатами произвольных программ.

Российская фигуристка Камила Валиева представила новую произвольную программу. Она посвящена скандальным событиям с её участием на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Программа поставлена под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей.

В конце выступления Валиева накрывает голову капюшоном. Так она закрывалась от журналистов на Олимпиаде.

Лучшие кадры со второго дня контрольных прокатов сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Камила Валиева прокомментировала исполнение новой произвольной программы.

«Для меня главное сейчас не выполнение элементов. После олимпийского сезона я готова ко всему.

Цель была показать программу, не упасть с прыжков. Я подготовилась к сезону как смогла. В целом я довольна прокатом», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022