Валиева закрылась капюшоном, Мозалёв выступал с «оком». Фото прокатов сборной

25 сентября в Москве на льду арены «Мегаспорт» национальная команда России по фигурному катанию выступила с контрольными прокатами произвольных программ.
Российская фигуристка Камила Валиева представила новую произвольную программу. Она посвящена скандальным событиям с её участием на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Программа поставлена под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей.
В конце выступления Валиева накрывает голову капюшоном. Так она закрывалась от журналистов на Олимпиаде.
Лучшие кадры со второго дня контрольных прокатов сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Камила Валиева прокомментировала исполнение новой произвольной программы.
«Для меня главное сейчас не выполнение элементов. После олимпийского сезона я готова ко всему.
Цель была показать программу, не упасть с прыжков. Я подготовилась к сезону как смогла. В целом я довольна прокатом», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 25 сентября 2022
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