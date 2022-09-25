Валиева закрылась капюшоном, Мозалёв выступал с «оком». Фото прокатов сборной

25 сентября в Москве на льду арены «Мегаспорт» национальная команда России по фигурному катанию выступила с контрольными прокатами произвольных программ.



Российская фигуристка Камила Валиева представила новую произвольную программу. Она посвящена скандальным событиям с её участием на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).



Программа поставлена под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей.



В конце выступления Валиева накрывает голову капюшоном. Так она закрывалась от журналистов на Олимпиаде.



Лучшие кадры со второго дня контрольных прокатов сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Камила Валиева прокомментировала исполнение новой произвольной программы.



«Для меня главное сейчас не выполнение элементов. После олимпийского сезона я готова ко всему.



Цель была показать программу, не упасть с прыжков. Я подготовилась к сезону как смогла. В целом я довольна прокатом», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.