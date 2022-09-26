Экс-фигуристка Овчарова рассказала забавную историю, связанную с Елизаветой Туктамышевой

Российско-швейцарская фигуристка Анна Овчарова поведала о забавном случае, связанном с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой.

«Когда мы были ещё совсем маленькими, Лиза приезжала на показательные выступления на Гран-при в Москве. Всё это проходило в «Мегаспорте», я жила там прям рядышком. Мы с Лизой увиделись на катке, сидели, болтали. Но целый день сидеть на катке было скучно, и я ей предложила пойти ко мне домой. Конечно, Лиза согласилась. У нас не было тренировки в тот день, поэтому сил было масса. Но у нас было несколько проблем. Первая — наши подружки, которые тоже там были (смеётся). Вторая — её тренер, которая не разрешала. Лиза на тот момент тренировалась у Светланы Веретенниковой, она должна была её контролировать. Но в один момент она куда-то отошла и мы сбежали.

У меня дома никого не было. Мы начали объедаться, у меня была тьма очень вкусной еды. Мы очень хорошо поели, параллельно с этим болтали. Лиза мне много рассказала про свою жизнь, про то, как она путешествует. На тот момент она ещё не переехала окончательно в Санкт-Петербург, и меня просто восхищало, как она ездит из Глазова в Питер и обратно, поездка на поезде занимала около 21 часа. А я находилась от своего катка в 15 минутах. Для меня было поразительно, что она, чтобы нормально тренироваться, должна 21 час куда-то ехать, жить в общежитии, находиться в чужом городе без семьи, а потом возвращаться домой. Я так прониклась её историей!

Потом я стала показывать ей свою комнату, у меня там было много всяких приколюх. И тут она говорит: «У тебя такой большой шкаф!» Мне мама покупала много одежды, а я её вообще не носила, мне нужны были только мои тренировочные костюмы. Меня жутко всё время ругали, что я хожу как гопник (смеётся). А Лиза всегда была такая модница, всё время красиво красилась, причёски делала. В этом смысле я была её полной противоположностью: у меня не было даже губной помады, я всегда ходила лохматой, и мне было всё равно, как я выгляжу на тот момент. Лиза захотела посмотреть, что у меня лежит в шкафу, и я сказала: «Да, конечно, смотри». Она начала смотреть мои вещи, и они у неё такое восхищение вызывали, что я говорила: «Забирай, я тебе это отдам». Она удивлялась, спрашивала: «Да? Тебе это не надо?» Я говорила: «Нет, я это не ношу. Нет, мне это велико. Нет, мне эта вещь надоела» (смеётся). В общем, придумывала разные причины, по которым мне эти вещи не нужны. И мы собрали огромный пакет вещей, которые я искренне хотела ей отдать.

И тут звонит Светлана и спрашивает: «Лиза, ты на катке?» И она такая: «Да-да, я на катке». Мы с этим пакетом побежали по снегу, кое-как успели, и нас даже не спалили, всё было окей (смеётся). Но через какое-то время моя мама заметила пропажу огромного количества вещей и устроила мне разнос: она подумала, что я их растеряла. А я боялась ей сказать, что я их все раздарила. Вот такая история.

Когда я рассказывала Лизе эту историю, она мне написала: «У меня одна пара штанов до сих пор лежит, такие они прикольные» (смеётся). Через эту историю я хотела передать, при каких условиях Лиза добилась того, чего она добилась. Далеко не каждая девочка смогла бы так ездить, жить без родителей и при этом оставаться настолько светлым человеком», — сказала Овчарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: