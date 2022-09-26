«Мне было очень жалко Камилу. Я не верю, что это всё правда». Овчарова — о деле Валиевой

Российско-швейцарская фигуристка Анна Овчарова высказалась о допинг-скандале с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях Камилой Валиевой. Напомним, во время Олимпиады-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой от декабря 2021 года дала положительный результат.

«Конечно, всё, что связано с шеймингом спортсменок за допинг-тесты… Допинг-тесты проходят сразу после соревнований, их берут у медалисток и ещё у трёх девочек по жеребьёвке. Ты не можешь оттуда убежать, не можешь смухлевать — это невозможно. Извините меня, ты ходишь в туалет при постороннем человеке. Невозможно что-то сделать не так в этот момент. И потом, когда у тебя допинг-проба нормальная, а потом бац, и положительная стала — это суперподозрительно для меня. Я ни в коем случае не хочу никого обвинять, но вся эта ситуация выглядит странно.

Конечно, мне было очень жалко Камилу. Неважно, какое место она заняла в личном турнире, у неё была золотая медаль в команднике, которую она заслужила. И она не смогла насладиться этим моментом, не смогла прожить в полной мере эту победу, ей это не дали сделать. И когда тебе 16 лет и весь мир против тебя… Это, конечно, жутко. Я не верю ни в одно мгновение, что это всё правда», — сказала Овчарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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