«Мне было очень жалко Камилу. Я не верю, что это всё правда». Овчарова — о деле Валиевой

Российско-швейцарская фигуристка Анна Овчарова высказалась о допинг-скандале с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях Камилой Валиевой. Напомним, во время Олимпиады-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой от декабря 2021 года дала положительный результат.
«Конечно, всё, что связано с шеймингом спортсменок за допинг-тесты… Допинг-тесты проходят сразу после соревнований, их берут у медалисток и ещё у трёх девочек по жеребьёвке. Ты не можешь оттуда убежать, не можешь смухлевать — это невозможно. Извините меня, ты ходишь в туалет при постороннем человеке. Невозможно что-то сделать не так в этот момент. И потом, когда у тебя допинг-проба нормальная, а потом бац, и положительная стала — это суперподозрительно для меня. Я ни в коем случае не хочу никого обвинять, но вся эта ситуация выглядит странно.
Конечно, мне было очень жалко Камилу. Неважно, какое место она заняла в личном турнире, у неё была золотая медаль в команднике, которую она заслужила. И она не смогла насладиться этим моментом, не смогла прожить в полной мере эту победу, ей это не дали сделать. И когда тебе 16 лет и весь мир против тебя… Это, конечно, жутко. Я не верю ни в одно мгновение, что это всё правда», — сказала Овчарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина:
- 26 сентября 2022
-
11:36
-
11:31
-
11:01
-
10:31
-
10:13
-
10:01
-
09:01
-
08:37
-
08:18
- 25 сентября 2022
-
23:39
-
23:03
-
22:12
-
21:30
-
21:23
-
21:19
-
21:01
-
20:33
-
20:20
-
20:05
-
19:53
-
19:53
-
19:49
-
19:41
-
19:40
-
19:36
-
19:33
-
19:25
-
19:01
-
18:52
-
18:37
-
18:09
-
18:02
-
18:01
-
17:52
-
17:47