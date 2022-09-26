Экс-фигуристка Овчарова рассказала, чья история из одиночниц её восхитила

Чемпионка Швейцарии (2014) в одиночном катании Анна Овчарова высказалась об Ирине Слуцкой.

«На меня огромное впечатление произвела история Ирины Слуцкой. Я много что знала о ней, потому что мой тренер, Светлана Владимировна Соколовская, тренировала на одном катке с Жанной Громовой какое-то время и видела, как Ирина тренируется. Для меня и моего поколения спортсменок Слуцкая была как божок, на которого мы все немножко молились. Мы смотрели на неё и думали: если она смогла, то и мы сможем. Светлана Владимировна мне очень многое рассказывала о Слуцкой: о её остром уме, о её характере, о её силе воле. У меня иногда было ощущение, что Слуцкая где-то рядом. Её было так много в моём тренировочном процессе! Но Светлана Владимировна никогда не говорила про заболевание, которое у неё было. И, когда я посмотрела интервью с ней, прочитала про её заболевание, я была абсолютно поражена, что с такой болезнью можно добиваться таких результатов. Мне сложно представить, через что она прошла.



Ещё меня восхитило… Знаете, наш спорт — это такой маленький мир, который очень зациклен сам на себе. Там очень много правил, которые нарушать нельзя. И одно из правил для фигуристок, естественно, быть максимально худой, насколько это возможно. А Ирина тогда принимала гормональные препараты. Она не была полной, она была крепкой. Но для российского фигурного катания она уже считалась как бы толстой. Прям так и говорили: толстая. Всем не нравилось, что она не соответствует каким-то нормам, необходимым в нашем фигурном катании, но при этом она всё равно выполняла все элементы прекрасно. У неё были сильные скачки в весе, и она с ними справлялась.



Но для меня самое большое восхищение вызывает то, что она справлялась с этим натиском: когда тебя не поддерживают, когда за глаза все говорят про твой вес — представляете, насколько для женщины это тяжело. У тебя нет абсолютной поддержки от федерации, ты сама своими силами всё это выдерживаешь. Мало того, что тебе надо выдерживать соревновательные моменты с твоими соперницами на льду, так тебе ещё надо выдерживать напряжение нерасположенности из-за твоего внешнего вида со стороны федерации. Это очень тяжело. Как она с этим справлялась — для меня большая загадка, конечно. Это надо быть очень сильным человеком. Для меня её биография — это вдохновение. Потому что я понимаю, что я бы не выдержала такое», — сказала Овчарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.