Александра Трусова выложила яркие снимки с осенней фотосессии

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила яркие снимки, сделанные в ходе фотосессии на тему осени.

«Осень», — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Александры Трусовой.

Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе, откуда на сезон-2020/2021 она уходила в академию Евгения Плющенко. В произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине Трусова приземлила пять четверных прыжков, но по сумме двух программ уступила в борьбе за золотую медаль соотечественнице Анне Щербаковой.

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