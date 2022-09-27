Александра Трусова выложила яркие снимки с осенней фотосессии
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила яркие снимки, сделанные в ходе фотосессии на тему осени.
«Осень», — подписала она фотографии.
Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Александры Трусовой.
Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе, откуда на сезон-2020/2021 она уходила в академию Евгения Плющенко. В произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине Трусова приземлила пять четверных прыжков, но по сумме двух программ уступила в борьбе за золотую медаль соотечественнице Анне Щербаковой.
Также посмотрите видео с впечатляющим вращением олимпийской чемпионки Анны Щербаковой:
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