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Александра Трусова впечатлила новой короткой программой на контрольных прокатах, но не прыгнула тройной аксель

Трусова расцвела и обрела компоненты. Русская ракета покорила новой короткой программой
Дарья Кирюхина
Трусова впечатлила новой короткой программой
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Знаменитая воспитанница Тутберидзе отказалась от риска, но по силе эмоций в прокате догнала Косторную.

Александра Трусова не по-детски зажгла на контрольных прокатах и наглядно опровергла миф о некомпонентности. В изумрудном платье и с кокетливой рыжей чёлкой она очень чувственно откаталась под блюз и сорвала шквал аплодисментов. Её новая короткая программа определённо обещает завоевать сердца множества болельщиков и побороться за звание любимчика с олимпийской «Фридой».

Повзрослевшая Русская ракета расцвела в эмоциональном плане, а весенние уроки стрип-пластики сделали своё дело: теперь сложно представить, что когда-то Сашу считали «деревянной». Даже отсутствие необходимой формы из-за травмы не мешает разглядеть весь потенциал блюзовой постановки.

Саша была так хороша на льду «Мегаспорта», что могла бы поспорить по компонентам с самой Алёной Косторной!

Живая и чувственная

Александра Трусова продолжает радовать приятными метаморфозами. Из угловатого подростка она выросла в прекрасную девушку с женственной, но при этом спортивной фигурой, и научилась не просто кататься, а вкладывать в каждую секунду частицу души. Выступление с новой короткой программой на контрольных прокатах получилось именно таким. Живым. Ярким. Чувственным. Взрослым. Саша купалась в блюзовой композиции I put a spell on you от Энни Ленокс, приковав к себе взгляды огромной арены. Изумрудное платье идеально сочеталось с её рыжими волосами, а небрежная чёлка красиво взметалась на прыжках и придавала фигуристке нотки загадочности. Совершеннолетняя Саша оказалась способна выдавать целую палитру эмоций и захватывать дух не космическими прыжками, а воплощаемым образом.

Александра Трусова

Александра Трусова

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В «Мегаспорте» она не прыгала ультра-си, но их отсутствие ничуть не испортило общее впечатление от проката. Двойной аксель вместо тройного, степ-аут на каскаде тройного лутца с тройным тулупом — всё это следствия травмы спины фигуристки. Позже она успеет отработать технические элементы и довести их исполнение до совершенства. Зато об артистизме Саше переживать точно не надо. Прошлогоднему блюзу Алёны Косторной она не уступает, где-то, может быть, и превосходит. А ведь на подготовку к контрольным прокатам у неё практически не было времени. Лишь неделя тренировок, которые полноценными никак не назовёшь.

«Надо сказать, что я сейчас в сберегательном режиме, у меня травма спины. Я почти не каталась, но решила выступать, потому что меня ждут болельщики. Неделю не каталась, неделю был один лёд. Я бы вообще не каталась, если бы не выступления. Я каталась, а потом меня отпускали», — рассказывала Трусова корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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Вынужденное облегчение контента

Если бы не злополучная травма спины, то вряд ли кто-то или что-то остановили бы Александру от попытки тройного акселя. Она так лихо зашла на двойной, будто намекая, что на этом не остановится и ещё один оборот на акселе обязательно вернётся в её контент. Если что-то и вызвало беспокойство, то это ошибка на каскаде тройной лутц — тройной тулуп, который прежде Русская ракета щёлкала как орешки. Татьяна Тарасова призналась, что не ожидала такого поворота, а ещё обратила внимание на скорость вращений спортсменки. По мнению заслуженного тренера, они не соответствовали её высокому статусу среди одиночниц.

«И, конечно, у такой спортсменки хочется увеличить скорость вращения на всех вращениях», — комментировала Татьяна Тарасова.

Александра Трусова

Александра Трусова

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но эта доля критики пролилась на Сашу до её рассказа о травме. Она могла отказаться от контрольных прокатов, но посчитала важным всё-таки выступить ради болельщиков. Помимо тройного акселя, ей пришлось для облегчения программы убрать из неё бильман, но фирменный кантилевер она оставила и выполнила на одном дыхании. А после проката поделилась с Алиной Загитовой, что очень рада огромной поддержке зрителей и каталась на льду «Мегаспорта» с удовольствием.

«У Марка [Кондратюка] сегодня выступление, он смотрит по телефону. Но я всегда катаюсь для него и для зрителей, — Саша не поддалась на провокации Алины. — Мне очень приятна поддержка, очень приятно было и на разминке кататься. Я больше получала удовольствие, чем разминалась».

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Пора поднять компоненты Трусовой?

Публика действительно постаралась максимально поддержать Сашу, выразив свою любовь. После проката трибуны устроили продолжительный «игрушкопад» и быстро покрыли добрую половину льда мягкими игрушками. Юные фигуристки старательно собирали их, чтобы вовремя освободить арену следующей девушке, а счастливая Саша шутила с Алиной про отношения с Марком Кондратюком. Возможно, неожиданный роман и внёс одну из главных лепт в трансформацию «королевы квадов». Или, точнее, ускорил её.

После Олимпиады в Пекине Саша в принципе резко повзрослела, завела парня, записалась на уроки стрип-пластики. Девочка, жаждущая прыжков и рекордов, вдруг заинтересовалась парным катанием и впервые оторвалась ото льда не самостоятельно, а с помощью другого человека.

Теперь очередь перемен за судьями: добавят ли они Саше компонентов или продолжат по старинке принижать её, недооценивая чувственное наполнение проката?

Саша, конечно, уже научилась обходиться без высокой второй оценки, но такая роскошная, талантливая и сильная одиночница может побеждать не только за счёт техники, но и за счёт почитаемого специалистами баланса.

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