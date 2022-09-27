Железняков: почему приезд Дэвис и Смолкина в Россию должен быть сногсшибательной новостью?

Российский хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал новость о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, примут участие в этапах Гран-при России. В настоящее время Дэвис и Смолкин находятся в США.

«Почему приезд Дианы и Глеба в Россию должен быть какой-то сногсшибательной новостью? Это наши ребятки — они в сборной России и должны были выступать на этапах российской серии Гран-при.



Прекрасно, что выступят в Москве и Перми. Ребята очень сильно выросли в профессиональном плане — создают очень серьёзную конкуренцию ведущим танцевальным парам России. Меня не должно удивлять, что ребята будут выступать на наших же, российских этапах Гран-при», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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Видео: Фрагмент произвольного танца Дэвис и Смолкина