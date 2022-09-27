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Железняков: Дэвид Лис утром протирает глаза и думает — надо придумать что-то скандальное

Железняков: Дэвид Лис утром протирает глаза и думает — надо придумать что-то скандальное
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался о фейках и лжи, которые распространяет на своём канале The Skating Lesson американский журналист Дэвид Лис.

Именно Лис уже не раз в текущем межсезонье отправил в сборную США российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

«Критики замолчат, когда Дэвис и Смолкин выступят на этапах российского Гран-при. Сейчас очень много фейков и лживой информации. Тот же американский журналист Дэвид Лис: просыпается утром, протирает глаза и думает — надо придумать что-то скандальное, а то рейтинги падают. Таких полно: запускают слухи для поднятия рейтинга, затем начинают всё это прогонять», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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