Железняков: Дэвид Лис утром протирает глаза и думает — надо придумать что-то скандальное

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался о фейках и лжи, которые распространяет на своём канале The Skating Lesson американский журналист Дэвид Лис.

Именно Лис уже не раз в текущем межсезонье отправил в сборную США российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

«Критики замолчат, когда Дэвис и Смолкин выступят на этапах российского Гран-при. Сейчас очень много фейков и лживой информации. Тот же американский журналист Дэвид Лис: просыпается утром, протирает глаза и думает — надо придумать что-то скандальное, а то рейтинги падают. Таких полно: запускают слухи для поднятия рейтинга, затем начинают всё это прогонять», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.