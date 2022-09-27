Железняков: изначально не верил, что Дэвис и Смолкин могут начать выступать за сборную США
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на включение танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин в число сеяных участников российской серии Гран-при.
Ранее американский журналист Дэвид Лис на своём канале The Skating Lesson неоднократно «переводил» тренирующихся в США Дэвис и Смолкина в американскую команду. По его словам, они были на просмотре, должны были участвовать в местном турнире и даже поженились.
«Вы же понимаете, что невозможно умолчать новость в официальных источниках, что кто-то будет выступать за другую страну? Я изначально не верил, что Диана и Глеб могут начать выступать за сборную США — это всё глупости и фейки», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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