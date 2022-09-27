Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин взяли паузу в карьере

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила, что танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин взял паузу в выступлениях из-за травмы спины партнёрши.
Степанова и Букин без объяснения причин не участвовали в контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые состоялись 24 и 25 сентября в Москве. Александры и Ивана также не оказалось и в списках сеяных спортсменов, распределённых по этапам российской серии Гран-при.
«У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу», — приводит слова Ермолиной «РИА Новости Спорт».
Степанова и Букин являются пятикратными призёрами чемпионатов Европы, двукратными чемпионами России. На Олимпиаде в Пекине дуэт занял шестое место.
- 27 сентября 2022
-
18:00
-
17:57
-
17:35
-
15:26
-
15:20
-
15:10
-
14:40
-
14:25
-
14:12
-
14:02
-
13:59
-
13:23
-
12:46
-
12:34
-
12:20
-
12:19
-
12:05
-
11:43
-
11:36
-
10:44
-
10:13
-
09:52
-
07:53
- 26 сентября 2022
-
19:25
-
18:41
-
17:33
-
16:14
-
14:44
-
13:57
-
13:33
-
13:01
-
12:31
-
12:29
-
12:01
-
11:36