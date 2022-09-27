Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин взяли паузу в карьере

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила, что танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин взял паузу в выступлениях из-за травмы спины партнёрши.

Степанова и Букин без объяснения причин не участвовали в контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые состоялись 24 и 25 сентября в Москве. Александры и Ивана также не оказалось и в списках сеяных спортсменов, распределённых по этапам российской серии Гран-при.

«У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу», — приводит слова Ермолиной «РИА Новости Спорт».

Степанова и Букин являются пятикратными призёрами чемпионатов Европы, двукратными чемпионами России. На Олимпиаде в Пекине дуэт занял шестое место.